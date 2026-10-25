Ралі Дакар-2027 не відбудеться у Саудівській Аравії

Спортивна організація Amaury Sport Organisation (ASO) разом із Saudi Motorsport Company ухвалили спільне рішення скасувати проведення ралі Дакар у Саудівській Аравії, яке було заплановане на 1–15 січня 2027 року. Причиною стали побоювання щодо безпеки у регіоні.

Про це йдеться на сайті змагань.

Організатори наголосили, що це рішення є винятковим та разовим заходом, зумовленим останньою ескалацією регіонального конфлікту та загрозою атак з боку єменських хуситів.

Зазначається, що перегони 2027 року відбудуться в іншій локації. Місце проведення буде оголошено окремо найближчими днями. ASO перебуває у прямому контакті з учасниками, командами та партнерами, щоб підтримати їх у цей перехідний період.

Саудівська Аравія приймала Дакар починаючи з 2020 року. Очікується, що гонка повернеться до країни вже у 2028 році, коли відбудеться ювілейний 50-й ралі.

Нагадаємо, внаслідок атак з боку хуситів на Саудівську Аравію вже було скасовано низку турнірів з гольфу, тенісу та велоспорту. Також було вирішено перенести низку матчів вищого футбольного дивізіону країни.

При цьому Формула-1 ще не ухвалила рішення про скасування двох Гран-прі, які мають відбутися у Катарі (27-29 листопада) та Абу-Дабі (4-6 грудня).