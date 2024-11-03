Ферстаппен прокоментував перемогу на Гран-прі Бразилії – він стартував із 17-го місця

Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував перемогу на Гран-прі Бразилії. Нідерландець розпочинав гонку на 17-й позиції.

Його слова цитує Sky Sports.

"Сьогоднішній день за емоціями справді був схожий на американські гірки. З урахуванням старту з 17-ї позиції я розумів, що на мене чекає дуже важка гонка.

Ми намагалися триматися подалі від неприємностей, приймали правильні рішення, зберігали спокій і просто летіли по трасі. І все це зійшлося воєдино. Це просто щось неймовірне. Виграти тут після старту з кінця...

Через новий асфальт обганяти було дуже важко. І я знав, що мені потрібно прориватися на старті. Тут завжди легко можна припуститися невеликої помилки і заблокувати передні колеса, але я впевнено почував себе на гальмуваннях. А перший поворот на цій трасі завжди чудово підходив для здійснення обгонів", – розповів Ферстаппен.