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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен перевершив 21-річний рекорд Шумахера

Олександр Булава — 3 листопада, 18:15
Ферстаппен перевершив 21-річний рекорд Шумахера
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен обійшов легендарного 7-разового переможця серії Міхаеля Шумахера по днях лідерства у Формулі-1.

Про це повідомляє Autosport.

Шумахер лідирував в особистому заліку Формули-1 протягом 896 днів під час виступу за Феррарі. Німецький пілот став лідером з Гран-прі США 24 вересня 2000 року до 9 березня 2003 року, коли розпочав сезон в Австралії з четвертого місця.

Ферстаппен, який є триразовим чемпіоном світу, наразі лідирує у чемпіонаті протягом 897 днів, очоливши особистий залік після перемоги на Гран-прі Іспанії у 2022 році.

Напередодні Ландо Норріс виграв спринт Гран-прі Бразилії після того, як його пропустив напарник Оскар Піастрі.

Норріс та Ферстаппен продовжують боротьбу за чемпіонство Формули-1, наразі між пілотами різниця в 47 очок у загальному заліку. Окрім Гран-прі Бразилії до завершення чемпіонату ще відбудуться етапи в Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.

Макс Ферстаппен Формула 1 Міхаель Шумахер Ред Булл

Макс Ферстаппен

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