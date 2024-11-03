Ферстаппен перевершив 21-річний рекорд Шумахера

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен обійшов легендарного 7-разового переможця серії Міхаеля Шумахера по днях лідерства у Формулі-1.

Про це повідомляє Autosport.

Шумахер лідирував в особистому заліку Формули-1 протягом 896 днів під час виступу за Феррарі. Німецький пілот став лідером з Гран-прі США 24 вересня 2000 року до 9 березня 2003 року, коли розпочав сезон в Австралії з четвертого місця.

Ферстаппен, який є триразовим чемпіоном світу, наразі лідирує у чемпіонаті протягом 897 днів, очоливши особистий залік після перемоги на Гран-прі Іспанії у 2022 році.

Today Max Verstappen overtakes Michael Schumacher's record for the most consecutive days leading the F1 world championship 🗓️📈 pic.twitter.com/tJPObXRBzP — Autosport (@autosport) November 3, 2024

Напередодні Ландо Норріс виграв спринт Гран-прі Бразилії після того, як його пропустив напарник Оскар Піастрі.

Норріс та Ферстаппен продовжують боротьбу за чемпіонство Формули-1, наразі між пілотами різниця в 47 очок у загальному заліку. Окрім Гран-прі Бразилії до завершення чемпіонату ще відбудуться етапи в Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.