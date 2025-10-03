Нічого втрачати, – Ферстаппен оцінив свої шанси у боротьбі за титул чемпіона Формули-1

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен філософськи поговорив про те, які в нього шанси стати п'ятиразовим чемпіоном світу Формули-1 за підсумком сезону 2025 року.

Слова 28-річного нідерландця наводить Motorsport.

Після двох поспіль перемог на етапах в Італії та Азербайджані про Ферстаппена заговорили як про третього претендента на титул після дуету Оскара Піастрі та Ландо Норріса з Макларен.

Ще одна успішна гонка в Сінгапурі може зробити шанси Макса на п'яту "корону" поспіль більш привабливими. Проте сам гонщик не спішить записувати себе до кандидатів на титул.

"Нічого втрачати. Як команда, ми просто підходимо до цього саме так. Ми намагаємося зробити все можливе, бути більш конкурентоспроможними, сподіваємося підтвердити, що напрямок, який ми обрали з машиною, є більш конкурентоспроможним. Ми сподіваємося, що і на такій трасі, як ця, будемо конкурентоспроможними, а потім побачимо, що буде далі. (Щодо шансів на титул), 50%, тому що я або стану чемпіоном, або ні. Я просто розглядаю це як питання підходу "від гонки до гонки". 69 очок відставання – це все ще багато, особливо якщо подивитися на те, як проходить сезон. Макларен неймовірно домінує, це не змінюється раптово, тому я не надто переживаю через щось. Я просто насолоджуюся тим, що роблю, і отримую задоволення поза цим, веселюсь і просто намагаюся зробити все можливе щоразу, коли сідаю в машину", – сказав Ферстаппен.

Після сімнадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку, відстаючи від лідера в особі Оскара Піастрі на 69 очок.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 жовтня, стартує вікенд у Сінгапурі. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій етапу.

Раніше стало відомо, що колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер спробував домовитися про роботу в одній з команд Формули-1.