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Все розвалилося, – Ферстаппен пояснив провал у кваліфікації Гран-прі Австрії

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 13:39
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив розчарування тим, як для нього завершилася кваліфікація Гран-прі Австрії.

Слова 27-річного нідерландця наводить сайт Формули-1.

Вчора, 28 червня, Ферстаппен не зміг поборотися за поул, продемонструвавши тільки сьомий час. І хоча наприкінці останнього швидкого кола йому завадили жовті прапори, Макс не вірить, що він був спроможний стати першим.

"Все трохи розвалилося. Якщо чесно, то кожен поворот був боротьбою з болідом. Ні балансу, ні переднього, ні заднього, в різних місцях повороту, тому було дуже важко потрапити в ритм і орієнтуватися.

Навіть на останньому колі, у мене були жовті прапори, тож мені довелося відмінити швидке коло. До поулу було далеко, тож для нас це була досить болюча кваліфікація", – сказав Ферстаппен.

На думку чотириразового чемпіона світу, темп машини дозволяє сподіватися на те, що під час гонки все буде куди краще. Але при цьому він зазначив, що підвищення температури не піде команді на користь.

"Так, темп є, у нас є місце для покращення під час Гран-прі. Але завтра, мабуть, буде ще тепліше, ніж сьогодні. Здається, що як тільки потеплішало, нам стало ще важче. Це виглядає не дуже добре, але подивимося завтра. Можливо, в гонці будуть якісь сюрпризи".

Нагадаємо, що Гран-прі Австрії відбудеться сьогодні, 29 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

На відміну від Макса Ферстаппена, пілот Феррарі Льюїс Гамільтон був дуже задоволений результатом кваліфікації.

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