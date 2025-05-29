Ньюї: Ферстаппен шукатиме команду, яка зможе дати йому швидкий болід

На думку керуючого технічного партнера Астон Мартіна Едріана Ньюї, Макс Ферстаппен все ж таки може залишити Ред Булл.

Слова 66-річного британця наводить Sky Sports.

Ньюї протягом 18 років працював у Ред Булл, де він і познайомився з чотириразовим чемпіоном світу. Едріан встиг вивчити психологію гонщика, а тому він вірить у ймовірність розставання 27-річного нідерландця з "биками".

"Макс, очевидно, дуже любить змагатися, але він також дуже простий звір. І я маю на увазі це виключно в компліментарному сенсі. Він просто хоче швидкий болід, в якому зможе продемонструвати свої таланти. Тому я підозрюю, що Макс завжди буде шукати того, хто, на його думку, створить найшвидший болід", – сказав Ньюї.

Після восьми етапів сезону-2025 Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку пілотів, відстаючи від лідера в особі Оскара Піастрі на 25 очок.

Нагадаємо, що цього тижня в Іспанії проходитиме дев'ятий етап Формули-1 поточної кампанії. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій.

Раніше з'явилася інформація, що на зв'язок з керівником Ред Булл Крістіаном Хорнером виходила одна з команд "королеви автоспорту".