Феррарі планує впровадити перше ADUO вже до Гран-прі Австрії

Команда Феррарі очікує від FIA офіційного затвердження правил щодо ADUO для модернізації свого боліда.

Про це повідомляє Motorsport.

Італійський колектив планує використати програми двох оновлень двигуна, щоб наблизитися до Мерседес, який має перевагу в 25 кінських сил. Команда розраховує зменшити цей розрив удвічі завдяки впровадженню першого етапу модернізації.

Феррарі планують задіяти ADUO 1 безпосередньо під час Гран-прі Австрії. Другий етап у межах програми (ADUO 2) італійці збираються відкласти до Гран-прі Нідерландів, щоб оновлення стало підготовкою до домашніх перегонів у Монці.

Сама команда паралельно проведе аналіз ефективності шасі SF-26 в умовах низьких швидкостей під час найближчого Гран-прі Монако. Наразі Скудерія намагається наздогнати Мерседес у чемпіонаті, відстаючи на 72 очки у Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що ФІА мало надати дозволи ADUO виробникам двигунів до етапу в Монако.

Також чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс назвав команду, яка отримає поул-позицію на трасі Монте-Карло.