Це історія мого життя: Алонсо – про програну боротьбу за чемпіонські титули Формули-1

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо розповів про втрачені можливості виграти чемпіонський титул.

Слова 43-річного іспанця наводить TheSportsRush.

Алонсо вказав на те, що він часто виступав проти суперників, які мали набагато кращі боліди та умови для перемог.

"Це історія мого життя – їздити з тупішою зброєю, ніж у інших, і пристосовуватися до цього", – сказав Нандо.

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Після чемпіонських титулів у 2005 та 2006 роках Фернандо Алонсо боровся за свою третю "корону" ще тричі: у 2007 році він програв цю боротьбу Кімі Райкконену, а у 2010 та 2012 роках – Себастьяну Феттелю.

Нагадаємо, що на початку січня Фернандо Алонсо зізнався, що сезон 2026 року, який буде останнім за контрактом з Астон Мартіном, може стати для нього останнім ще й у кар'єрі в Формулі-1.

Раніше з'явилася інформація, що Астон Мартін планував запропонувати пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену контракт на один мільярд фунтів.

Проте згодом представник британської команди спростував цю інформацію.