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Це історія мого життя: Алонсо – про програну боротьбу за чемпіонські титули Формули-1

Олексій Погорелов — 21 січня 2025, 11:22
Це історія мого життя: Алонсо – про програну боротьбу за чемпіонські титули Формули-1
Фернандо Алонсо
Instagram Фернандо Алонсо

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо розповів про втрачені можливості виграти чемпіонський титул.

Слова 43-річного іспанця наводить TheSportsRush.

Алонсо вказав на те, що він часто виступав проти суперників, які мали набагато кращі боліди та умови для перемог.

"Це історія мого життя – їздити з тупішою зброєю, ніж у інших, і пристосовуватися до цього", – сказав Нандо.
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Після чемпіонських титулів у 2005 та 2006 роках Фернандо Алонсо боровся за свою третю "корону" ще тричі: у 2007 році він програв цю боротьбу Кімі Райкконену, а у 2010 та 2012 роках – Себастьяну Феттелю.

Нагадаємо, що на початку січня Фернандо Алонсо зізнався, що сезон 2026 року, який буде останнім за контрактом з Астон Мартіном, може стати для нього останнім ще й у кар'єрі в Формулі-1.

Раніше з'явилася інформація, що Астон Мартін планував запропонувати пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену контракт на один мільярд фунтів.

Проте згодом представник британської команди спростував цю інформацію.

Фернандо Алонсо Астон Мартін Формула 1

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