Рейсін Буллз та Заубер запланували спільні тести в Імолі

Одразу дві команди Формули-1, а саме Рейсін Буллз та Заубер, готуються провести передсезонні тести в Імолі.

Про це повідомляє Motorsport.

Сьогодні, 21 січня, Рейсін Буллз розпочнуть триденне тестування, в якому візьмуть участь Юкі Цунода та дебютант Ісак Хаджар. Пілоти керуватимуть болідом АТ04 2023 року на трасі, де проводиться Гран-прі Емілії-Романьї.

А завтра, 22 січня, до них приєднаються Ніко Хюлькенберг та Габріель Бортолето на боліді C42, який Заубер використовував у сезоні-2022. Пілоти швейцарської команди братимуть участь у дводенному тестуванні.

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Нагадаємо, що з цього року тестування попереднього боліда, якому не менше двох років, обмежується 1000 км і чотирма днями для постійних учасників Гран-прі.

Таким чином ФІА обмежує можливість команд використовувати старі машини для проведення тестів, що відповідають їхньому поточному розвитку, а не для підготовки молодих гонщиків, як це передбачалося раніше.

Раніше стало відомо, що уряд ЮАР працює над поверненням проведення Гран-прі Формули-1 в країні.