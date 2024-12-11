Буде надзвичайно важко: Алонсо – про третій чемпіонський титул у Формулі-1

Іспанський пілот команди Формули-1 Астон Мартін Фернандо Алонсо націлений здобути свій третій чемпіонський титул.

Його слова цитує ВВС.

"Я, як і раніше, мрію. Чому ні? Я знаю, що сезон-2026, ймовірно, буде моїм єдиним шансом, тому що зробити це у 2025 році буде надзвичайно важко. Але так, я продовжую мріяти. Адже Формула-1 – вона для мрійників, адже тут може трапитися що завгодно. Тож подивимося.

І так, очікування від сезону-2026 будуть високі, адже у нас буде абсолютно нова машина, побудована Едріаном Ньюї під новий технічний регламент.

Ймовірно — це буде мій останній сезон у Формулі-1. Тому що мій контракт закінчується в кінці 2026 року. Настав час для досягнення результатів. Попереду великі очікування", – зазначив Алонсо.