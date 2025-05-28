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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Алонсо: Наступного року ми сподіваємось поборотися за чемпіонство

Станіслав Лисак — 28 травня 2025, 22:22
Fernando Alonso
Фернандо Алонсо
Getty Images

Гонщик Астон Мартін Фернандо Алонсо вважає, що зміна регламенту у 2026 році може допомогти його команді здобувати перемоги на Гран-прі Формули-1.

Слова іспанця передає видання motorsport.nextgen-auto.com.

Після восьми етапів сезону 2-разовий чемпіон світу не набрав жодного очка, а на Гран-прі Монако зійшов з дистанції через проблеми з двигуном.

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"Чесно кажучи, я буду щасливий, якщо все буде йти так весь сезон і я виграю в Австралії в наступному році. Наступного року, зі зміною правил, ми дійсно сподіваємося поборотися за чемпіонство. Тож я буду радий, що накопичив усі сходи за цей рік", – сказав Алонсо.

Іспанець не демонстрував таких поганих результатів зі свого дебютного сезону у 2001 році. Наступне Гран-прі Формули-1 стане для Фернандо Алонсо домашнім – етап у Іспанії запланований з 30 травня по 1 червня.

Фернандо Алонсо Астон Мартін Формула 1

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