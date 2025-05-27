Алонсо: На трасі 6-7 двигунів Мерседес і зламався саме мій

Пілот Астон Мартін та 2-разовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо поскаржився на двигун Мерседес, який вийшов з ладу на його боліді під час Гран-прі Монако-2025.

Слова іспанця передає видання motorsport.nextgen-auto.com.

"Те, що нам довелося зійти з дистанції, не було невдачею. Метеорит не влучив у двигун. Двигун зламався, тому що він був у поганому стані, погано підготовлений. На трасі є шість чи сім двигунів Мерседес, і мій зламався.

Але поки я викладаюся на 100%, решта прийде, коли буде потрібно. Якби це були особисті помилки, якби я погано виступав або не відчував себе комфортно в машині, або якби я зіткнувся з кимось на старті, я був би розчарований. Але я намагаюся тренуватися щодня, готуватися так, ніби борюся за титул чемпіона світу, навіть якщо у мене немає жодного очка", – підсумував Алонсо.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні іспанець уперше з 2001 року не набрав залікових балів після 8 етапів чемпіонату.

На 39 колі Гран-прі Монако болід Фернандо Алонсо, який йшов у заліковій зоні, зійшов із дистанції, як пізніше виявилося – через проблеми з двигуном.