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Приймайте зміни та нові виклики: перша заява Гамільтона в якості пілота Феррарі

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 17:22
Приймайте зміни та нові виклики: перша заява Гамільтона в якості пілота Феррарі
Льюїс Гамільтон
GPFans

З 1 січня 2025 року Льюїс Гамільтон вважається пілотом Феррарі. У зв'язку з цим 39-річний британець зробив свою першу заяву в якості гонщика Скудерії.

Думками про свій майбутній новий досвід семиразовий чемпіон світу поділився у LinkedIn.

"Я з нетерпінням чекаю на наступний рік. Переходячи у Феррарі, є над чим поміркувати.

Усім, хто планує свій наступний крок у 2025 році: приймайте зміни. Незалежно від того, чи змінюєте ви галузь, чи вивчаєте нові навички, чи просто приймаєте нові виклики, пам'ятайте, що переосмислення – це потужна сила.

Ваша наступна можливість завжди в межах досяжності. За 2025 рік – рік нових можливостей, голодних бажань та цілеспрямованого руху вперед. Зробімо його незабутнім. Andiamo", – написав сер Льюїс, додавши своє фото з дитинства.

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Льюїс Гамільтон зайняв місце Карлоса Сайнса, який з цього року буде представляти команду Вільямс.

Нагадаємо, що керівник Феррарі Фредерік Вассер готовий дати своїм підлеглим всього один день на ейфорію від переходу семиразового чемпіона світу.

Льюїс Гамільтон Формула 1 Феррарі

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