Приймайте зміни та нові виклики: перша заява Гамільтона в якості пілота Феррарі

З 1 січня 2025 року Льюїс Гамільтон вважається пілотом Феррарі. У зв'язку з цим 39-річний британець зробив свою першу заяву в якості гонщика Скудерії.

Думками про свій майбутній новий досвід семиразовий чемпіон світу поділився у LinkedIn.

"Я з нетерпінням чекаю на наступний рік. Переходячи у Феррарі, є над чим поміркувати.

Усім, хто планує свій наступний крок у 2025 році: приймайте зміни. Незалежно від того, чи змінюєте ви галузь, чи вивчаєте нові навички, чи просто приймаєте нові виклики, пам'ятайте, що переосмислення – це потужна сила.

Ваша наступна можливість завжди в межах досяжності. За 2025 рік – рік нових можливостей, голодних бажань та цілеспрямованого руху вперед. Зробімо його незабутнім. Andiamo", – написав сер Льюїс, додавши своє фото з дитинства.