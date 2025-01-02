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Керівник Астон Мартін вдячний Алонсо та Строллу, що вони не "знищили команду" у ЗМІ за слабкий болід

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 17:50
Керівник Астон Мартін вдячний Алонсо та Строллу, що вони не знищили команду у ЗМІ за слабкий болід
Ленс Стролл та Фернандо Алонсо
Motorsport

Болід Астон Мартіна у 2024 році не дозволив Фернандо Алонсо та Ленсу Строллу боротися за подіум, не говорячи про перемогу. Саме тому керівник команди Майк Крак вдячний пілотам за те, що вони не критикували машину у ЗМІ протягом сезону.

Слова 52-річного люксембуржця наводить Motorsport.

"Для мене головне – це гонщики і те, як вони впоралися з цим, як вони залишилися з командою. Для них було б так легко піти в ЗМІ і розгромити нас, тому що для них ця ситуація найважча.

Тиждень за тижнем вони їздять на боліді і не можуть змінити його. Вони повинні керувати ним, і перед ними всі мікрофони. І вони завжди залишаються з командою. Тож для мене це справді найкращий момент сезону", – заявив Крак.

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Астон Мартін посів п'яте місце у Кубку конструкторів, не зумівши подолати позначку в 100 очок.

Фернандо Алонсо став дев'ятим серед пілотів, заробивши 70 балів. Ленс Стролл завершив сезон тринадцятим з 24 балами.

Нагадаємо, що Фернандо Алонсо зробив великий подарунок своїм батькам, придбавши для них чемпіонський болід Айртона Сенни.

Фернандо Алонсо Астон Мартін Ленс Стролл

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