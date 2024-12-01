Кінець кар'єри в Альпін: Окон не виступить на Гран-прі Абу-Дабі

Гран-прі Катару, який виграв Макс Ферстаппен, з великою ймовірністю став останнім для Естебана Окона у складі Альпін.

Про це повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, 28-річний француз не виступить на фінальному етапі в Абу-Дабі. Його місце в останній гонці сезону-2024 займе Джек Дуен.

Французька команда розглядала можливість заміни Окона на гонку в Абу-Дабі, оскільки вона попросила гонщика підвищити свою продуктивність порівняно з напарником П'єром Гаслі.

Нагадаємо, що Окон залишить Альпін по закінченню цього сезону і саме Дуен стане напарником Гаслі в наступному році. Сам Естебан перейде до Хаас, де виступатиме разом з Олівером Берманом.

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Естебан Окон достроково завершив Гран-прі Катару ще на першому ж колі після зіткнення з Франко Колапінто та Ніко Хюлькенбергом.

У нинішньому сезоні Окон заробив 23 очки, які дозволяють йому займати 14 місце в особистому заліку пілотів.