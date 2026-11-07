Це заради команди: керівник Хаас висловився про дострокове завершення сезону для Окона
Естебан Окон
Getty Images
Керівник Хаас Аяо Комацу висловися про рішення замінити Естебана Окона наприкінці сезону на Рафаеля Камару.
Слова японського інженера наводить ESPN.
"Я є керівником і кожне моє рішення ухвалюється заради команди. Вони грунтуються виключно на професіональній основі. Я не хочу вдаватись у подробиці, але Формула-1 – це щоденній нові виклики.
Коли я оголосив команді, що Естебан більше не буде їздити до завершення сезону, всі дуже здивувались. Зазвичай я маю бути відвертим, але не цього разу. Я не міг дати людям подробиці рішення", – розповів Комацу.
Зазначимо, що в особистому заліку пілотів Формули-1 Естебан Окон посідає 16 місце, набравши сім очок.
У вересні француз повідомив, що залишить Хаас по завершенню сезону-2026.