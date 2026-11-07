Це заради команди: керівник Хаас висловився про дострокове завершення сезону для Окона

Керівник Хаас Аяо Комацу висловися про рішення замінити Естебана Окона наприкінці сезону на Рафаеля Камару.

Слова японського інженера наводить ESPN.

"Я є керівником і кожне моє рішення ухвалюється заради команди. Вони грунтуються виключно на професіональній основі. Я не хочу вдаватись у подробиці, але Формула-1 – це щоденній нові виклики.

Коли я оголосив команді, що Естебан більше не буде їздити до завершення сезону, всі дуже здивувались. Зазвичай я маю бути відвертим, але не цього разу. Я не міг дати людям подробиці рішення", – розповів Комацу.