Керівник Мерседес: Расселл входить до трійки найкращих пілотів Формули-1

Керівник команди Формули-1 Мерседес Тото Вольфф похвалив свого підопічного Джорджа Расселла за успішний старт сезону-2025.

Слова 53-річного австрійця наводить Sky Sports.

Британський гонщик двічі фінішував третім у гонках цього сезону, а також приїхав до фінішу четвертим у спринті. Завдяки цим результатам "срібні стріли" посідають друге місце Кубку конструкторів, а сам Расселл іде третім в особистому заліку.

Такі виступи не залишилися непоміченими: Вольфф вважає, що 27-річний британець входить до трійки найкращих гонщиків Формули-1 прямо зараз.

"Я ніколи не ставлю 10 з 10, бо вважаю, що завжди можна краще. Ми не бачили ідеальної гонки, але враховуючи обставини, в яких опинився Джордж в Китаї, це було 10 з 10. Він витиснув максимум з цієї машини, шин, стратегії, і це був блискучий заїзд. Всі ці розмови про те, що Льюїс (Гамільтон), який є найбільшою людиною в спорті, йде в Феррарі – це чудова історія, Кімі (Антонеллі) прийшов як наймолодший гонщик і має великий потенціал, а про Джорджа мало що говорили. Я завжди казав, що це неправильно, тому що він один з найкращих гонщиків. Якщо ви хочете, щоб я назвав трьох, яких я вважаю найкращими, то він точно входить до цієї трійки, якщо не до двійки найкращих, і, можливо, він на шляху до першого місця. Джордж – воїн, в машині і поза нею", – сказав Вольфф.

Нагадаємо, що Себастьян Феттель зізнався про бажання побачити чемпіонський титул Льюїса Гамільтона у складі Феррарі.

Раніше стало відомо, що Ред Булл замінить Ліама Лоусона на Юкі Цуноду вже найближчим часом.