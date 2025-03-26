Феттель: Хочу, щоб Гамільтон виграв чемпіонство з Феррарі, тримаю пальці схрещеними

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель сподівається, що Льюїс Гамільтон буде успішний у складі Феррарі.

Слова 37-річного німця наводить Motorsport.

Феттель провів шість сезонів у складі Скудерії, проте так і не зміг стати чемпіоном у червоному, повторивши досягнення свого кумира Міхаеля Шумахера.

Обговорюючи етап кар'єри Гамільтона у Феррарі, Себ відповів на запитання, чи відрізняється тиск і очікування у Скудерії від інших команд.

"Можливо, трохи, але я думаю, що Льюїс – боєць, і він має дуже високі очікування щодо себе. Він дуже амбітний, щоб бути за кермом Феррарі, і не так зосереджений на шумі навколо. Його більше хвилює те, щоб все це спрацювало. Я не зміг стати чемпіоном з Феррарі, бо мені завадив Льюїс, тож подивимось, як у нього все вийде. Але, так, я тримаю пальці схрещеними. Очевидно, що я гонявся з ним довгий час, ми дуже добре ладнаємо, і він, безумовно, найвідвертіший гонщик на решітці на даний момент. Цифри, статистика говорять самі за себе. Але дуже приємно бачити, що він все ще в пелотоні і все ще має вплив, і він використовує його в позитивному сенсі. Тож, звісно, я тримаю кулаки за те, щоб він виграв чемпіонат, але й Шарль теж там, я з ним гонявся", – сказав Феттель.

Себастьян не став говорити, чи зможе Феррарі стати чемпіоном у цьому сезоні.

"Я думаю, що це сильна команда, і, зрештою, потрібно, щоб багато чого зійшлося, щоб команда боролася за титули в останніх кількох гонках. Побачимо. Буде тісно, але я точно нікого не виключаю".

Нагадаємо, що Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер були дискваліфіковані за підсумком минулого Гран-прі Китаю.

Раніше стало відомо, що Ред Булл все ж зважився на те, щоб замінити Ліама Лоусона по ходу сезону.