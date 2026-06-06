Ферстаппен знову став об'єктом інтересу Мерседес – журналіст, наближений до Ред Булл

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен знову став об'єктом інтересу з боку Мерседес на тлі обговорення його майбутнього у Формулі-1.

Про це повідомляє наближений до "биків" журналіст De Telegraaf Ерік ван Харен.

Гонщик привернув увагу німецької команди, керівник якої Тото Вольфф відкрито вів перемовини з нідерландцем минулого року та може повторити свої спроби цього сезону.

Керівництво Мерседес оцінюватиме виступи Джорджа Расселла поруч із Кімі Антонеллі, що може відкрити шлях до залучення триразового чемпіона.

Макс наразі не підтвердив, що залишиться в Ред Булл після завершення дії контракту в 2028 році. Водночас наявна в угоді клаусула через його теперішнє сьоме місце в чемпіонаті може дозволити Ферстаппену достроково залишити команду.

Нагадаємо, що австрійський колектив розглядає альтернативні варіанти на випадок переходу Ферстаппена, серед яких фігурує Оскар Піастрі з Макларен. Пізніше він зазначив, що чутки про його перемовини з Ред Булл стали для нього новиною.

Також "бики" розглядали Шарля Леклера, проте він випав зі списку після продовження контракту з Феррарі напередодні етапу в Монако.