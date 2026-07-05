Рассел хоче побудувати власну трибуну на місці сектора Норріса в Сільверстоуні

Пілот Мерседес Джордж Рассел заявив про бажання побудувати власну трибуну на автодромі в Сільверстоуні в 2027 році, зайнявши місце чинного чемпіону Формули-1 Ландо Норріса.

Його слова наводить Crash.Net.

Ландо відреагував на заяву Джорджа, зазначивши, що йому не вдасться забрати місце біля повороту Stowe.

"Він може робити все, що заманеться. Просто у мене, як на мене, більш палкі вболівальники та краща фан-база. Моя трибуна з'явилася тому, що цього вимагала публіка, і це круто.

Фішка в тому, що навіть на моїй трибуні зібраний хороший мікс із абсолютно різних вболівальників, там немає лише тих, хто підтримує суто мене. Вона хоч і вважається моєю, але водночас, на жаль, заповнена фанатами інших команд та пілотів, проти яких я, звісно, нічого не маю.

Тож Джордж може робити що хоче, але мої місця він точно не забере".