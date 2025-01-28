Бондарев: Трофеї новачків – не ті нагороди, які я хочу отримувати

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing заявив, що трофеї новачків не є його метою в Формулі-4 Середнього Сходу.

Своїми амбіціями 15-річний киянин поділився в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Знаходитись на подіумі це звичайно приємне відчуття, так само як і отримувати трофеї. Але трофеї новачків – це не ті трофеї, які я хочу отримувати. Ми вже були досить близькі до загального подіуму в другій гонці. Я вже готуюсь до третього етапу в Дубаї, щоб показати ще ліпше результати".

Окрім того, українець розповів про адаптацію до нового боліду та траси в ОАЕ.

"Головне питання – це просто накат, в другому етапі я відчував себе набагато комфортніше і впевненіше з болідом. Також я вже майже адаптувався до коліс та треку в Абу Дабі", – підсумував Бондарев.

Нагадаємо, що після двох етапів Формули-4 Middle East Олександр Бондарев посідає 13 місце в загальному заліку пілотів та другу сходинку в заліку новачків.

Українець зумів двічі заїхати на подіум, як найкращий новачок гонки, а під час другого заїзду на другому етапі був близький до того, щоб заїхати до першої трійки, але не зумів втримати другу, а загодом і третю сходинку в боротьбі з більш досвідченими пілотами.