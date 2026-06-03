Леклер підписав нову угоду з Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер продовжив контракт з італійським колективом.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі угоди не розголошуються, проте зазначено, що контракт підписано на "декілька років".

"Я надзвичайно щасливий продовжувати цю подорож разом із Феррарі. Для мене це завжди було набагато більше, ніж просто команда. Це команда, яку я любив і про яку мріяв стати її частиною ще з дитинства, і за всі ці роки вона стала для мене другою родиною. Разом ми пережили неймовірні моменти й деякі важкі, але я вірю в цю команду більше, ніж будь-коли, і я глибоко вдячний за те, що ми будемо й надалі пліч-о-пліч рухатися до нашої спільної мети – повернути титул чемпіона світу до Маранелло", – заявив Леклер.

Гонщик виступає у складі команди з 2019 року, перед цим пройшовши навчання в молодіжній програмі Феррарі з 2016 року та здобувши титул у Формулі-2 в 2017 році.

Спортсмен у віці 28 років уже став другим в історії колективу за кількістю проведених сезонів за Скудерію, поступаючись лише Міхаелю Шумахеру. Побити рекорд "Червоного барона" Леклер зможе лише у 2028 році.

Нагадаємо, що напарник по команді монегаска й семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон спростував чутки про можливе завершення кар'єри.