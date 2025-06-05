Боттас: Ред Булл знає, що я готовий, але певній людині в команді я не подобаюся

Резервний пілот Мерседес Валттері Боттас висловився про переговори з Ред Булл щодо ролі напарника Макса Ферстаппена.

Про це 35-річний фін розповів в подкасті "Beyond the Grid".

Боттас вважає, що "бики" потребують досвідченого гонщика, який зможе впоратися з непростим болідом RB21, з яким цього року виникли проблеми у Ліама Лоусона та Юкі Цуноди.

"Я не знаю, чи дивляться вони за межі своєї академії. У них дуже багато гонщиків. Очевидно, що у них є і молодша команда, Рейсін Буллз. Це складно, тому що здається, що цим болідом нелегко керувати. Очевидно, що Макс робить свою роботу. Він дійсно виштовхує машину майже за межі можливостей, і хто б не був поруч з ним, виглядав не дуже добре. Але мені просто цікаво, чи потрібен цій машині для швидкої їзди водій з досвідом. Це мої припущення. Але я думаю, що вони знають, що я хочу брати участь у гонках. Вони знають, що я буду доступний наступного року, але я не знаю, що вони думають з цього приводу", – сказав Боттас.

За часи своїх виступів у Мерседес Валттері зарекомендував себе хорошим другим пілотом, чого не вистачає Ред Булл.

Він підтвердив, що говорив з "биками" про місце в команді цього року, але, за його словами, там є певна людина, якій він не дуже подобається.

"Моя кандидатура була досить швидко відхилена. Я вважаю, що в організації Ред Булл є певні особи або людина, яка з певних причин не є моїм великим шанувальником, але таке життя...".

Раніше Валттері Боттас заявив, що Каділлак буде хорошою для нього можливістю повернутися в гонки.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен став рекордсменом Формули-1 за підсумком Гран-прі Іспанії.