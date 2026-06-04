Шанс для Феррарі та чергова перевірка регламенту: прев'ю Гран-прі Монако

Чергова перерва позаду і нарешті Формула-1 переходить до європейської частини календаря, що відкриватиметься найпрестижнішим етапом "королеви автоспорту" – Гран-прі Монако.

З 6 по 7 червня на вулицях Монте-Карло визначиться новий або черговий переможець Гран-прі Монако. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні шостого етапу "королеви автоспорту".

Історична довідка

Гран-прі Монако – одна з найпрестижніших і найвідоміших гонок у світі, що стала символом не лише автоспорту, а й гламурного життя Лазурового узбережжя.

Перегони тут беруть свій початок у 1929 році, коли за ініціативи Антоні Ногеса та під патронатом князя Луї II на вулицях Монте-Карло вперше відбулася автомобільна гонка. Це була спроба закріпити Монако на карті міжнародного автоспорту, і вона виявилася успішною.

У 1950 році, коли був створений офіційний чемпіонат світу Формули-1, Гран-прі Монако увійшло до його першого календаря. Після перерви у 1951–1954 роках, з 1955 року етап став постійною частиною сезону.

Протягом десятиліть він переживав значні трансформації, але завжди зберігав свою унікальність – гонка проходить не на спеціалізованій трасі, а на тимчасовому міському кільці, що прокладене вузькими й звивистими вулицями Монако.

Організація перегонів у таких умовах завжди була викликом. Технічний персонал заздалегідь встановлює огорожі, бордюри та глядацькі трибуни, фактично перетворюючи місто на автодром. Упродовж багатьох років траса зазнавала незначних змін, переважно з міркувань безпеки, однак її конфігурація залишається майже ідентичною до тієї, що була ще в 1950-х.

Особливе значення Гран-прі Монако має й тому, що воно є частиною так званої "Потрійної корони автоспорту" разом із 24 годинами Ле-Мана та Інді-500. Його виграш вважається вершиною кар'єри будь-якого гонщика. Попри критику за обмежені можливості для обгонів і нетипову конфігурацію, цей заїзд продовжує приваблювати глядачів своєю атмосферою, історією та престижем.

Sporting heroes and movie stars waving the flag 🏁



It could only be Monaco 🤩#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/w89NZ7Nh23 — Formula 1 (@F1) June 3, 2026

Скасування етапу у 2020 році через пандемію COVID-19 стало першим випадком з 1955 року, коли гонка не відбулася, що лише підкреслило її значення в традиції Формули-1. На сьогодні Гран-прі Монако – це не лише змагання, а культурний феномен, де зливаються історія автоспорту, архітектура, традиції та світська еліта.

Рекорди етапу в Монте-Карло

Серед легендарних переможців гонки в Монте-Карло відразу згадується один з найкращих пілотів у історії автоспорту – Айртон Сенна, який шість разів вигравав етап у Монако. Цей показник досі є рекордним.

Найближче до цифр Сенни є ще одна легенда, Грем Гілл, відомий як "Містер Монако", перемагав п'ять разів у 1960-х роках. Серед сучасних пілотів найбільше перемог мають Льюїс Гамільтон (3), Фернандо Алонсо та Макс Ферстаппен (2).

Серед команд найбільше перемог в Монако здобули Макларен – 16, далі йдуть Феррарі (11) та Мерседес (8). Що цікаво, з 1950 року лише десять пілотів вигравали гонку, стартуючи з позицій нижче третьої.

Ще одним цікавим досягненням є те, що у 2024 році пілот Феррарі Шарль Леклер став першим монегаском, який виграв домашній Гран-прі, повторивши досягнення Луї Широна з 1931 року. Це також була перша перемога Феррарі в Монако з 2017 року.

Joy. Relief. Bliss.



You can feel the emotions exuding from the drivers on the podium in Monaco 😍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/dtc1i3YAeJ — Formula 1 (@F1) June 3, 2026

Конфігурація треку

Щодо конфігурації траси, можна згадати слова 3-разового чемпіона світу Нельсона Піке про Гран-прі Монако:

"Їздити в Монако – це як кататися на велосипеді у себе у вітальні".

Короткий трек, що має 19 поворотів і 3,337 кілометра дистанції, має 78 кіл та загальну протяжність заїзду у 260 км

Етап у Князівстві – єдиний у календарі Формули-1, де загальна дистанція гонки складає не 305 км. Річ у тім, що короткий трек та повільна швидкість на колі не дозволяє подолати 305 км за відведене регламентом час проведення змагань у 2 години.

Ледь не єдиним місцем, де гонщики проводять обгони є старт-фінішна пряма.

Цього року зі зміною регламенту DRS замінила активна аеродинаміка та режим обгону, проте саме в Монако у гонщиків не буде жодної зони прямих, де вони зможуть відкривати свої крила.

Щодо обмежень двигуна, то тут Монако знову стає унікальним треком у календарі. У кваліфікації пілоти матимуть у своєму розпорядженні усі 9 МДж енергії, що не має бути проблемою для низькошвидкісного треку, де має легко відновлюватись енергія.

Під час гонки доступний обсяг енергії дещо зменшиться до 8,5 МДж на коло, тоді як режим обгону надасть додаткові 0,5 МДж. Також у Монте-Карло зміниться налаштування двигуна щодо максимальної швидкості, на якій двигун видаватиме повну потужність – з 290км/год цей показник опуститься до 200.

FIA

Фаворити та інтриги Гран-прі Монако

Монако воістину є унікальним етапом, бо навіть найбільші домінатори року можуть провалитись на вулицях Монте-Карло. Тим паче з 1 червня Мерседес отримав перше обмеження від FIA – вимірювання ступеня стиснення силових установок тепер виконуватиметься за робочої температури двигуна.

"Срібні стріли" стверджують, що це не змінить майже нічого (особливо на етапі в Монако, де потужність двигуна не відіграватиме такої ролі), але конкуренти вірять, що це забере в лідерів сезону 2-3 десятих секунди.

Головним фаворитом же в Монако, де домінують повільні повороти є Феррарі, які страждали від недостачі потужності двигуна, але компенсовували це хорошим балансом боліда в поворотах. Серед пілотів Скудерії Шарль Леклер видається більшим претендентом на перемогу, хоча Льюїс Гамільтон після Канади точно має більше впевненості у своїх силах за напарника.

Getty Images

Попсувати нерви фанатам Скудерії може Ландо Норріс та Макларен, які тріумфували в Монако минулого року та мали б бути другою силою в Канаді, якби не провальна стратегія.

За свій шанс зачепитися можуть і Макс Ферстаппен і пілоти середньої групи. Що точно потрібно розуміти, як часто буває головним днем етапу має стати субота, якщо не відбудеться форс-мажорів.

Шини, стратегії та погода в Монако

Як ми вже казали вище, постачальник гуми Pirelli привезе у Монте-Карло одну з найм'якшу з усіх можливих конфігурацій гуми – C3, C4, C5.

Якщо минулого року два обов'язкових піт-стопи зобов'язували двічі заїжджати команди за зміною гуми, то цього разу радше за все ми повернемось до одного піта, як і було раніше.

"Низький рівень зносу шин на трасі в Монако традиційно зумовлює проведення гонки з одним піт-стопом. На стратегії найбільше впливають нейтралізації та червоні прапори, які трапляються досить часто з огляду на високу ймовірність зіткнень із огорожею та складність евакуації болідів без переривання перегонів", – йдеться у повідомленні від Pirelli.

Прогноз погоди в Монте-Карло не обіцяє повторення легендарних дощових заїздів у Монако – похмура погода та мінімальна ймовірність дощу.

Прогноз Чемпіона

Як ми вже й казали головними фаворитами мають стати Феррарі, що за умов правильного налаштування боліду та відсутності помилок на стратегічному містку може здобути першу перемогу з 2024 року.

Нав'язати боротьбу Скудерії можуть чимало колективів, тут й Мерседес, й Макларен і Макс Ферстаппен, який завжди може припіднести сюрприз у момент, коли від нього нічого не очікуєш.

Розклад Гран-прі Монако

П'ятниця, 5 червня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 6 червня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 7 червня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Монако в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.