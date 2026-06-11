Pirelli залишиться єдиним постачальником шин для Формули-1 до кінця 2028-го року.

Про це повідомляє пресслужба F1. Деталі додає Reuters.

Як зазначається, продовження угоди, яка була підписана 2023-го року, затвердили за обопільною згодою. Pirelli також залишається генеральним постачальником гуми для Формули-2 та Формули-3.

Виробник шин був вперше представлений на чемпіонаті світу з кільцевих автоперегонів у 1950 році. А з 2011-го року компанія вперше виступила ексклюзивним постачальником для Формули-1.

Марко Тронкетті Провера, виконавчий віцепрезидент компанії Pirelli, зазначив, що використання їхньої продукції на автоперегонах є найкращою базою дослідів для досягнення майбутніх інновацій.

"Ми раді продовжити нашу присутність у Формулі-1 ще на один рік, до 2028 року, завдяки угоді, укладеній з FIA – під керівництвом її президента Мохаммеда Бен Сулаєма – та з Формулою-1. Минулого року ми подолали рубіж у 500 Гран-прі, беручи участь у значних технологічних та інноваційних викликах і перемагаючи в них протягом усього нашого тривалого залучення до чемпіонату.

Pirelli – це не просто постачальник, а стратегічний партнер, який зміг підтримати постійне зростання чемпіонату завдяки спільній роботі Федерації та промоутера. Формула-1 є для нас найкращою лабораторією для інновацій, випробування передових технічних рішень та постійного вдосконалення процесів досліджень і розробок на користь дорожніх шин майбутнього".

Нагадаємо, що напередодні Міжнародна автомобільна федерація (ФІА), FOM, команди та виробники силових агрегатів погодили пакет змін до технічного, спортивного та фінансового регламентів Формули-1 на 2027 та 2028 роки.