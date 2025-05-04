Один з середняків Формули-1 розпочне Гран-прі Маямі з піт-лейну через порушення регламенту

Пілот Альпін П'єр Гаслі стартуватиме у Гран-прі Маямі з піт-лейну через порушення рпавил закритого парка.

Про це повідомляє ФІА.

За інформацією джерела, французька команда замінила підвіску на боліді 29-річного француза. Згідно з регламентом, через це гонщик розпочне гонку з піт-лейну.

Це не буде великою втратою для Гаслі, адже він закінчив кваліфікацію Гран-прі Маямі тільки вісімнадцятим. Саме через це команда вирішила скористатися ситуацією, щоб отримати відносно безболісний штраф.

Нагадаємо, що Гран-прі Маямі відбудеться сьогодні, 4 травня. Старт заїзду запланований на 23:00 за київським часом.

Проте гонка може розпочатися пізніше через зливу в Маямі. Ця проблема завадила вчасно провести спринт, який виграв Ландо Норріс. Також існує ймовірність, що Гран-прі буде перенесений.

Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев фінішував першим серед новачків у другій гонці нового сезону італійської Формули-4.