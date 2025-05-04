Український гімн в Італії: 16-річний Бондарев фінішував першим серед новачків у Формулі-4

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев успішно провів другу гонку під час етапу Формули-4 в Мізано.

16-річний киянин стартував шостим та вів активну боротьбу за п'яту позицію, однак не зумів до кінця заїзду піднятися на цю сходинку.

В підсумку Бондарев фінішував шостим у загальному заліку та став найкращим серед новачків заїзду, що принесло йому перший подіум в італійській Формулі-4 та очки до загального заліку.

Також зауважимо, що вперше цього року в італійській Формулі-4 пролунав гімн України на честь перемоги Олександра.

P1 rookie in Race 3 F4 Italian Championship 🇮🇹 pic.twitter.com/GNOd144nYS — Oleksandr Bondarev (@Pilot_Bondarev) May 4, 2025

Після не дуже вдалої першої гонки, де він через пошкодження фінішував за межами очкової зони, українець піднявся одразу на 11 сходинку в загальному заліку та на 5 в заліку новачків.

Команда Бондарева Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на майже 100 очок – 123 залікових бали проти 47 у німецької US Racing.

Нагадаємо, що перший етап італійської Формули-4 проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.