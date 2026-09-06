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Це щось особливе для мене тут: Гаслі – про здобуття свого першого поулу в кар'єрі в Монці

Микола Літвінов — 6 вересня 2026, 13:08
Це щось особливе для мене тут: Гаслі – про здобуття свого першого поулу в кар'єрі в Монці
П'єр Гаслі
Альпін

Французький пілот команди Альпін П'єр Гаслі після перемоги у кваліфікації Гран-прі Італії, який триває в Монці, зазначив, що в цьому місті є щось особливе.

Його слова передає Sky Sports.

"З першого кола в Q1 я відчував себе в машині дуже добре. Я намагався трохи покращувати час у кожній сесії, і це коло здалося мені дуже вдалим.

Ось уже дев'ять років я намагаюся скористатися шансом завоювати поул. Я виграв свою першу гонку в Монці й здобув свій перший поул саме на цій трасі. Це щось особливе для мене тут".

Гонка Гран-Прі Італії відбудеться у неділю, 6 вересня. Початок – о 16:00 за київським часом.

Зауважимо, що у 2020 році Гаслі в Монці зумів здобути свою першу та єдину перемогу в Гран-прі. Напередодні француз втратив подіум Гран-Прі Монако після апеляції Макларен.

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