Болід Формули-1, комбінезони та плита антикрила Сенни: що продають на аукціоні F1 Authentics

Єдиний офіційний магазин сувенірів Формули-1 F1 Authentics оголосив список лотів, які були виставлені на аукціон.

Про це повідомляє Motorsport.

Головною "зіркою" аукціону став болід Торо Россо сезону 2019 року. F1 Authentics планує отримати щонайменше 400 тисяч фунтів за шасі STR14, яким керували Алекс Албон (перші 12 етапів сезону) та П'єр Гаслі (останні 9 етапів сезону). На цьому боліді Гаслі фінішував другим на Гран-прі Бразилії.

На аукціоні також продаються комбінезони Макса Ферстаппена (Гран-прі Японії-2025), Юкі Цуноди (Гран-прі Японії-2025), Шарля Леклера (2021 рік) і Ніко Росберга (2014 рік), симулятор боліду Ред Булл RB21 у лівреї Гран-прі Японії, ліва плита заднього антикрила боліду Айртона Сенни (1993 рік), трофей за перемогу в кваліфікації Гран-прі Емілії-Роміньї-2023 (підписаний всіма пілотами сезону-2023), підписаний шолом Оскара Піастрі з Гран-прі Бахрейну-2024, кожух двигуна боліду Фернандо Алонсо (2023 рік) та ніс боліду Нікі Лауди 1984 року, який був пошкоджений на Гран-прі Детройту-1985.

Згідно з джерелом, аукціон F1 Authentics триватиме до 21 жовтня.

Нагадаємо, що цього тижня у Сінгапурі проходитиме вісімнадцятий етап Формули-1 сезону 2025 року. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій вікенду.

