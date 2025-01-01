Вассер: Дам Феррарі лише один день на святкування появи Гамільтона

Сьогодні, 1 січня, Льюїс Гамільтон офіційно приєднався до Феррарі, завершивши 12-річний період кар'єри у Мерседес. Але керівник Скудерії Фредерік Вассер попередив свою команду щодо ейфорії від появи семиразового чемпіона світу.

Слова 56-річного француза наводить Planet F1.

"Всі в усьому світі схвильовані, і, напевно, наші механіки також схвильовані, тому що це завжди цікаво, коли за кермом твого боліда виступає семиразовий чемпіон світу. Але я думаю, що після першого дня ми повинні перегорнути цю сторінку і зосередитися на роботі", – сказав Вассер.

Він також поговорив про емоційний момент для самого 39-річного британця, який вперше виступатиме у червоних кольорах італійської стайні.

"Так, це правда, що це досить емоційно. Він думає про цей момент вже, мабуть, років 20. Це означає, що буде емоційно, але це повинно бути емоційно лише на одному колі! А потім ми всі маємо бути зосередженими".

Нагадаємо, що сезон Формули-1 2025 року стартуватиме в Австралії. Вікенд у Мельбурні почнеться 14 березня.