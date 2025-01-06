Визначилися дати перших тестів Гамільтона за кермом боліда Феррарі

Льюїс Гамільтон планує вперше сісти за кермо боліда Феррарі під час тестів італійської стайні через два тижні.

Про ці плани семиразового чемпіона світу повідомляє Motorsport.

Феррарі використає чотири дні та 1 000 км тестів цього місяця, щоб допомогти Гамільтону акліматизуватися в новій команді напередодні сезону-2025.

Перший заїзд 39-річного британця на домашній трасі Скудерії у Фіорано відбудеться 20 або 21 січня в залежності від погоди.

Пізніше у січні італійці поїдуть до Барселони – каталонська траса буде зайнята щонайменше на чотири дні.

Ще одне рішення, яке ще належить прийняти – яким болідом Гамільтон керуватиме: SF-23 (2023 рік) або F1-75 (2022 рік).

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Феррарі збирається максимально використати нові, більш обмежувальні правила ФІА, що стосуються приватних тестів на старій техніці.

До минулого сезону не існувало обмежень на кількість заїздів на машинах, які використовувались від двох до чотирьох сезонів тому.

Але правила були змінені на 2025 рік після того, як Макс Ферстаппен в червні минулого року протестував в Імолі болід Ред Булл 2022 року. Тоді команда намагалася вирішити проблеми RB20 з заїздами на поребрики.

Нагадаємо, що Феррарі представить свій новий болід 19 лютого – наступного дня після спеціального шоу Формули-1 в Лондоні і за тиждень до початку офіційних передсезонних тестів в Бахрейні 26 лютого.