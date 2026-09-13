Дорощук: Я відпочив, перезавантажився і чудово почуваюся
Зірковий український стрибун у висоту Олег Дорощук поділився очікуваннями від виступу на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики-2026 у Будапешті (Угорщина).
Слова легкоатлета наводить Суспільне спорт.
"Чудово почуваюся. Я трохи відпочив, перезавантажився, все супер. Приїхав сюди, тут останні дні підготовки: червоні доріжки, медіа. Це круто.
Тут усе більш хвилююче, ніж на інших великих турнірах. Дивишся на цей рівень і розумієш, що це дійсно інший рівень легкої атлетики. Це круто", – заявив українець.
Змагання у чоловічих стрибках у висоту на абсолютному чемпіонаті світу-2026 відбудуться у неділю, 13 вересня. Початок – о 20:04 за київським часом.
Зазначимо, що в перший змагальний день Ярослава Магучіх стала чемпіонкою в жіночих стрибках у висоту.