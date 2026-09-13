Дорощук: Я відпочив, перезавантажився і чудово почуваюся

Зірковий український стрибун у висоту Олег Дорощук поділився очікуваннями від виступу на абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики-2026 у Будапешті (Угорщина).

Слова легкоатлета наводить Суспільне спорт.

"Чудово почуваюся. Я трохи відпочив, перезавантажився, все супер. Приїхав сюди, тут останні дні підготовки: червоні доріжки, медіа. Це круто.

Тут усе більш хвилююче, ніж на інших великих турнірах. Дивишся на цей рівень і розумієш, що це дійсно інший рівень легкої атлетики. Це круто", – заявив українець.