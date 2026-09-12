Швейцарка Верро перемогла олімпійську чемпіонку Ходжкінсон на дистанції 800 метрів на абсолютному ЧС-2026

Одрі Верро перемогла у фіналі з бігу на 800 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики в Будапешті.

Швейцарка показала результат 1:55,88 та випередила головних конкуренток– олімпійську чемпіонку Кілі Годжкінсон (1:56,26) і нідерландку Фемке Бол (1:58,74)

Для Верро це стало завершенням фантастичного сезону. 22-річна швейцарка не програла жодного старту на відкритому повітрі у 2026 році, а раніше цього сезону встановила особистий рекорд 1:53,70 – третій найкращий результат в історії жіночих 800 метрів.

Перемога в Будапешті стала черговою главою у протистоянні Верро та Годжкінсон. Британка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, а Верро цього року вже встигла випередити її на чемпіонаті Європи.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 800 метрів, жінки

Одрі Верро (Швейцарія) – 1:55,88 Кілі Годжкінсон (Велика Британія) – 1:56,26 Фемке Брудерс-Бол (Нідерланди) – 1:56,74

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.