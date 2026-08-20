Магучіх визначилася з календарем до кінця сезону

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визначилася з календарем виступів до кінця поточного літнього сезону.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

До кінця поточного сезону Магучіх планує виступити на п'ятьох турнірах.

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Нагадаємо, минулого тижня Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 у стрибках у висоту.

Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), після чого тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України. У липня вона стала другою на етапі Діамантової ліги в Лондон.