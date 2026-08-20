Магучіх визначилася з календарем до кінця сезону
Ярослава Магучіх
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Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визначилася з календарем виступів до кінця поточного літнього сезону.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
До кінця поточного сезону Магучіх планує виступити на п'ятьох турнірах.
- 23 серпня: Діамантова ліга, етап у Сілезії
- 27 серпня: Діамантова ліга, етап у Цюриху
- 30 серпня: Континентальний тур, "срібний" етап у Гайльбронні
- 5 вересня: Діамантова ліга, фінал у Брюсселі
- 11 вересня: Абсолютний чемпіонат світу-2026
Нагадаємо, минулого тижня Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 у стрибках у висоту.
Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), після чого тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України. У липня вона стала другою на етапі Діамантової ліги в Лондон.