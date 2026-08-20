Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Магучіх визначилася з календарем до кінця сезону

Олег Дідух — 20 серпня 2026, 14:56
Магучіх визначилася з календарем до кінця сезону
Ярослава Магучіх
Getty Images

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визначилася з календарем виступів до кінця поточного літнього сезону.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

До кінця поточного сезону Магучіх планує виступити на п'ятьох турнірах.

  • 23 серпня: Діамантова ліга, етап у Сілезії
  • 27 серпня: Діамантова ліга, етап у Цюриху
  • 30 серпня: Континентальний тур, "срібний" етап у Гайльбронні
  • 5 вересня: Діамантова ліга, фінал у Брюсселі
  • 11 вересня: Абсолютний чемпіонат світу-2026

Нагадаємо, минулого тижня Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 у стрибках у висоту.

Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), після чого тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України. У липня вона стала другою на етапі Діамантової ліги в Лондон.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Домінації Магучіх і Дюплантіса, Тамбері "грабує" Дорощука: підсумки ЧЄ-2026 з легкої атлетики
Українці сильні й дуже мотивовані: Магучіх — про своє третє золото ЧЄ
Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи
Магучіх виграла "золото" зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026
Магучіх: Приїхала на ЧЄ-2026 стрибати та отримувати кайф

Останні новини