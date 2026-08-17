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Україна зупинилась за крок від потрапляння в десятку медального заліку Євро-2026 із легкої атлетики

Денис Іваненко — 17 серпня 2026, 10:04
Україна зупинилась за крок від потрапляння в десятку медального заліку Євро-2026 із легкої атлетики
Ярослава Магучіх
Getty Images

У Бірмінгемі завершився чемпіонат Європи-2026 із легкої атлетики, де збірна України здобула чотири медалі.

Такий результат дозволив "синьо-жовтим" посісти 11-те місце в підсумковому заліку континентальної першості. До десятки ввійшли збірні, які мали щонайменше два "золота", а в України тріумфаторкою стала тільки Ярослава Магучіх.

Також наші атлети записали в актив одне "срібло" та дві "бронзи". Найбільше нагород на ЧЄ-2026 виборола збірна Італії – 22 медалі, з яких десять – золотих.

Медальний залік Євро-2026 з легкої атлетики

  1. Італія (10 "золото" + 6 "срібло" + 6 "бронза") – 22 медалі
  2. Велика Британія (9+8+2) – 19
  3. Німеччина (6+10+ 5) – 21
  4. Нідерланди (5+3+6) – 14
  5. Норвегія (4+0+2) – 6
  6. Швейцарія (3+3+1) – 7
  7. Іспанія (2+2+4) – 8
  8. Швеція (2+1+2) – 5
  9. Ірландія (2+1+1) – 4
  10. Фінляндія (2+1+0) – 3
  11. Україна (1+1+2) – 4

Зазначимо, що срібну медаль Україні приніс Олег Дорощук у чоловічих стрибках у висоту. Українець взяв планку 2,30 м, поступившись лише італійцю Джанмарко Тамбері.

Михайло Кохан вдруге поспіль став бронзовим призером континентальної першості в метанні молота. Людмила Оляновська також повторила свій бронзовий успіх із попереднього Євро.

Нагадаємо, що Україна на цьому чемпіонаті Європи здобула менше медалей, ніж на попередньому. На Євро-2024 в Римі "синьо-жовті" вибороли шість нагород, але посіли нижчу позицію в підсумковому заліку – 16-ту.

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