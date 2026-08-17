Україна зупинилась за крок від потрапляння в десятку медального заліку Євро-2026 із легкої атлетики

У Бірмінгемі завершився чемпіонат Європи-2026 із легкої атлетики, де збірна України здобула чотири медалі.

Такий результат дозволив "синьо-жовтим" посісти 11-те місце в підсумковому заліку континентальної першості. До десятки ввійшли збірні, які мали щонайменше два "золота", а в України тріумфаторкою стала тільки Ярослава Магучіх.

Також наші атлети записали в актив одне "срібло" та дві "бронзи". Найбільше нагород на ЧЄ-2026 виборола збірна Італії – 22 медалі, з яких десять – золотих.

Медальний залік Євро-2026 з легкої атлетики

Італія (10 "золото" + 6 "срібло" + 6 "бронза") – 22 медалі Велика Британія (9+8+2) – 19 Німеччина (6+10+ 5) – 21 Нідерланди (5+3+6) – 14 Норвегія (4+0+2) – 6 Швейцарія (3+3+1) – 7 Іспанія (2+2+4) – 8 Швеція (2+1+2) – 5 Ірландія (2+1+1) – 4 Фінляндія (2+1+0) – 3 Україна (1+1+2) – 4

Зазначимо, що срібну медаль Україні приніс Олег Дорощук у чоловічих стрибках у висоту. Українець взяв планку 2,30 м, поступившись лише італійцю Джанмарко Тамбері.

Михайло Кохан вдруге поспіль став бронзовим призером континентальної першості в метанні молота. Людмила Оляновська також повторила свій бронзовий успіх із попереднього Євро.

Нагадаємо, що Україна на цьому чемпіонаті Європи здобула менше медалей, ніж на попередньому. На Євро-2024 в Римі "синьо-жовті" вибороли шість нагород, але посіли нижчу позицію в підсумковому заліку – 16-ту.