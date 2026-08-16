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У марафонах на чемпіонаті Європи було встановлено два рекорди турніру

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 13:07
У марафонах на чемпіонаті Європи було встановлено два рекорди турніру
Аліса Вайніо
Getty Images

І в чоловічому, і в жіночому марафонах на чемпіонаті Європи 2026 року в Бірмінгемі (Англія) були встановлені нові рекорди турніру.

У чоловіків німець Аманаль Петрос переміг із результатом 2 години 9 хвилин і 11 секунд. Він на 7 секунди випередив срібного призера, італійця П'єтро Ріву. Топ-3 замкнув ізраїльтянин Гашау Аяле.

Чоловічий марафон, результати:

Ще більш вражаючою виявилася перемога фінки Аліси Вайніо серед жінок. Вона не лише покращила рекорд чемпіонатів Європи майже на 3 хвилини, а й перемогла із рекордним відривом від другого місця в історії турніру: 4 хвилини та 55 секунд переваги над угоркою Лілі Анною Віндіш-Тот.

Жіночий марафон, результати:

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

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