Я дуже здивований. Онуфрієв – про вихід у фінал ЧЄ-2026
Український легкоатлет Олександр Онуфрієв поділився враженнями від виступу в кваліфікації чемпіонату Європи-2026 у стрибках із жердиною.
Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.
"Чесно кажучи, був дуже близько. І розраховував, що не настільки готовий стрибати. Мої робочі жердини, з якими я тільки почав працювати, сьогодні пролітали, а це свідчить про фізичну та технічну підготовку. Я дуже здивований.
Коли не стрибнув 5.60 м через м'яку жердину — бо ніколи не переходив на більш жорсткі, — сидів дуже засмучений. Ще не розумів, потрапляю у фінал чи ні, і сумував, що не реалізувався, адже можу стрибати набагато вище. Сподіваюсь, у фіналі реалізуюсь і покажу результат", – заявив українець.
Нагадаємо, Онуфрієв зумів подолати кваліфікацію з результатом у 5,45 метра. Він став першим українцем з 2012 року, який відібрався у фінал чемпіонату Європи в стрибках із жердиною. 14 років тому в Гельсінкі Максим Мазурик посів 8 місце.
Фінал Євро-2026 відбудеться в неділю, 16 серпня, початок – о 21:30 за київським часом.