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Я дуже здивований. Онуфрієв – про вихід у фінал ЧЄ-2026

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 16:25
Я дуже здивований. Онуфрієв – про вихід у фінал ЧЄ-2026
Олександр Онуфрієв
Getty Images

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв поділився враженнями від виступу в кваліфікації чемпіонату Європи-2026 у стрибках із жердиною.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Чесно кажучи, був дуже близько. І розраховував, що не настільки готовий стрибати. Мої робочі жердини, з якими я тільки почав працювати, сьогодні пролітали, а це свідчить про фізичну та технічну підготовку. Я дуже здивований.

Коли не стрибнув 5.60 м через м'яку жердину — бо ніколи не переходив на більш жорсткі, — сидів дуже засмучений. Ще не розумів, потрапляю у фінал чи ні, і сумував, що не реалізувався, адже можу стрибати набагато вище. Сподіваюсь, у фіналі реалізуюсь і покажу результат", – заявив українець.

Нагадаємо, Онуфрієв зумів подолати кваліфікацію з результатом у 5,45 метра. Він став першим українцем з 2012 року, який відібрався у фінал чемпіонату Європи в стрибках із жердиною. 14 років тому в Гельсінкі Максим Мазурик посів 8 місце.

Фінал Євро-2026 відбудеться в неділю, 16 серпня, початок – о 21:30 за київським часом.

Легка атлетика Онуфрієв

Онуфрієв

Онуфрієв відібрався у фінал ЧЄ-2026 у стрибках із жердиною
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