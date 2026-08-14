Я дуже здивований. Онуфрієв – про вихід у фінал ЧЄ-2026

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв поділився враженнями від виступу в кваліфікації чемпіонату Європи-2026 у стрибках із жердиною.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Чесно кажучи, був дуже близько. І розраховував, що не настільки готовий стрибати. Мої робочі жердини, з якими я тільки почав працювати, сьогодні пролітали, а це свідчить про фізичну та технічну підготовку. Я дуже здивований.

Коли не стрибнув 5.60 м через м'яку жердину — бо ніколи не переходив на більш жорсткі, — сидів дуже засмучений. Ще не розумів, потрапляю у фінал чи ні, і сумував, що не реалізувався, адже можу стрибати набагато вище. Сподіваюсь, у фіналі реалізуюсь і покажу результат", – заявив українець.