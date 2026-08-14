Онуфрієв відібрався у фінал ЧЄ-2026 у стрибках із жердиною

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв відібрався у фінал чемпіонату Європи 2026 року в англійському Бірмінгемі у стрибках із жердиною.

У кваліфікації, яка відбулася 14 серпня, Онуфрієв з першої спроби взяв 5,25 і 5,45 м, проте не підкорив висоту в 5,60 метра. Такого результату виявилося достатньо для виходу в фінал.

Інший представник України, Владислав Малихін, лише з другої спроби взяв висоту в 5,25 метра, і не підкорив висоту в 5,45 м, зупинившись на стадії кваліфікації.

Таким чином, Онуфрієв став першим українцем з 2012 року, який відібрався у фінал чемпіонату Європи в стрибках із жердиною. 14 років тому в Гельсінкі Максим Мазурик посів 8 місце.

Фінал Євро-2026 відбудеться в неділю, 16 серпня, початок – о 21:30 за київським часом.



