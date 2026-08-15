Найгірша стрижка в історії: італійському спринтеру поголили волосся перед дебютом на ЧЄ

20-річний італійський спринтер Філіппо Децца привернув до себе увагу не лише швидкістю на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Перед стартом на дистанції 200 метрів спортсмен вразив уболівальників своєю зачіскою, яка більше нагадувала невдалий експеримент перукаря.

На голові Децци красувалася виголена смуга у формі літери X. Незвичайний образ одразу став предметом обговорення у соцмережах, а один із фанатів назвав його "найгіршою стрижкою, яку коли-небудь бачив".

Втім, як з'ясувалося, сам Децца тут ні до чого. Дивна зачіска виявилася своєрідним обрядом посвяти новачків чоловічої збірної Італії.

Під час трансляції BBC пояснили, що італійські легкоатлети мають незвичну традицію: коли спортсмен уперше потрапляє до чоловічої національної команди на великий турнір, його товариші по збірній обов'язково залишають на голові кумедну "мітку". Процес посвяти вони ще й записують на відео.

Filippo Dezza et la coupe de cheveux en X : "Ça sent le pari perdu" 😁 pic.twitter.com/obq70N0EIk — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 13, 2026

Сам Децца підтвердив цю історію та розповів, що навіть дозволив капітану команди Джанмарко Тамбері робити з його волоссям усе, що заманеться.

"Я сказав Тамбері: "Роби що хочеш. Мені байдуже, волосся все одно відросте. Давайте просто насолоджуватися моментом". І вони це зробили", – розповів спринтер.

При цьому Децца навіть знайшов позитив у незвичайній зачісці. За його словами, тепер у нього буде менший опір повітря під час бігу, а залишається лише сподіватися на попутний вітер і трохи удачі.

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Схоже, ритуал справді спрацював. Децца виграв свій кваліфікаційний забіг на 200 метрів із результатом 20,60 секунди, а потім у півфіналі показав ще кращий час – 20,35.

Нагадаємо, напередодні сам Тамбері здобув "золото" у стрибках у висоту, випередивши українця Олега Дорощука у напруженій боротьбі.