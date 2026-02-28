Класно, що у нас є конкуренція: Магучіх – про переможне повернення на чемпіонат України

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх поділилася емоціями після здобуття золотої медалі на чемпіонаті України у приміщенні та розповіла про підготовку до світової першості.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Зіркова легкоатлетка зізналася, що дуже рада змагатися вдома, адже востаннє виступала на національному турнірі ще п'ять років тому в Сумах.

"Дуже рада виступати в Україні. На чемпіонаті України я вперше за п'ять років, востаннє це було в Сумах 2021 року. Дуже круто повернутися і класно, що у нас є конкуренція. Найголовніша перевага від виступів в Україні – психологічне здоров'я, як би це не звучало. Але вдома набагато краще: друзі, родина, мій кіт були зі мною. Тому зимова підготовка пройшла вдало, і я дуже рада цьому".

За її словами, присутність глядачів та їхня підтримка неабияк мотивують на нові рекорди.

"Це дуже круто. Додає сили, що ти стрибаєш не даремно. Люди приходять, дивляться, хочуть отримати автографи – це мотивує на нові рекорди".

Коментуючи свій переможний виступ, Магучіх відзначила другу спробу на висоті 1,96 метра.

1.96 метра розтягнула, але друга спроба була фантастична – з таким запасом, що можна було 2.05 одразу стрибати. На жаль, цього не вдалося зробити".

Тепер чемпіонка вирушає на 18-денний тренувальний збір до Угорщини, щоб набрати максимальну форму перед чемпіонатом світу в приміщенні, який прийматиме польське місто Торунь.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому (28 лютого) чемпіонаті України у приміщенні у Києві Ярослава виборола золото, випередивши Юлію Левченко завдяки меншій кількості витрачених спроб. Обидві спортсменки зупинилися на позначці 1,96 метра, тоді як бронзу з результатом 1,93 метра здобула Ірина Геращенко.

Додамо, що раніше Магучіх також виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.