Магучіх та Желтяков найкращі спортсмени України в червні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визнана найкращою спортсменкою України в червні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Ярослава з результатом 2,01 м виграла золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту. Для неї це друга перемога на континентальній першості. Вперше вона виграла Євро у 2022 році.

Найкращим юним спортсменом назвали плавця Олександра Желтякова, який здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання на 200 метрів на спині. Для нього це перша нагорода на континентальній першості на дорослому рівні.

Також Олександр зі збірною України посів третє місце в естафеті 4x100 м комплексним стилем.