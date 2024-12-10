Два українці встановили національні рекорди на чемпіонаті світу

На старті світової першості з плавання на короткій воді українські плавці встановили національні рекорди у двох дисциплінах.

Першим на дистанцію вийшов учасник Олімпіади-2024 – Олександр Желтяков. У кваліфікації на дистанції 100 м. на спині спортсмен фінішував за 51,78 секунду. Плавець встановив новий рекорд України, покращивши час на 00,55 секунди.

Попри встановлений рекорд, Желтяков не зміг пробитись у півфінал змагань – показав п’ятий результат у своєму запливі.

Щодо другого рекорду, то його встановив Вадим Науменко. Плавець змагався на дистанції 200 м. комплексним стилем та фінішував за 1:55,35 хвилину. Українець оновив свій власний рекорд на 0,24 секунди, який встановив на чемпіонаті Європи в Румунії у 2023 році. Однак цього результату теж не вистачило для кваліфікації у фінал – спортсмен став лише 17-м у загальному заліку.

До вашої уваги розклад ЧС-2024 на короткій воді за участі Желтякова та Науменка:

четвер, 12 грудня: 10:22, Олександр Желтяков, 50 м. спина, кваліфікація;

четвер, 12 грудня: 11:26, Вадим Науменко, 100 м. комплексне плавання, кваліфікація;

четвер, 12 грудня: 18:57, чоловіки, 50 м. спина, півфінали;

четвер, 12 грудня: 20:02, чоловіки, 100 м. комплексне плавання, півфінали;

п’ятниця, 13 грудня: 19:12, чоловіки, 50 м. спина, фінал;

п’ятниця, 13 грудня: 19:59, чоловіки, 100 м. комплексне плавання, фінал;

неділя, 15 грудня: 11:19, Олександр Желтяков, 200 м. спина, кваліфікація;

неділя, 15 грудня: 19:12, чоловіки, 200 м. спина, фінал.

Нагадаємо увесь склад збірної України на світовій першості з плавання.