Два українці встановили національні рекорди на чемпіонаті світу
На старті світової першості з плавання на короткій воді українські плавці встановили національні рекорди у двох дисциплінах.
Першим на дистанцію вийшов учасник Олімпіади-2024 – Олександр Желтяков. У кваліфікації на дистанції 100 м. на спині спортсмен фінішував за 51,78 секунду. Плавець встановив новий рекорд України, покращивши час на 00,55 секунди.
Попри встановлений рекорд, Желтяков не зміг пробитись у півфінал змагань – показав п’ятий результат у своєму запливі.
Щодо другого рекорду, то його встановив Вадим Науменко. Плавець змагався на дистанції 200 м. комплексним стилем та фінішував за 1:55,35 хвилину. Українець оновив свій власний рекорд на 0,24 секунди, який встановив на чемпіонаті Європи в Румунії у 2023 році. Однак цього результату теж не вистачило для кваліфікації у фінал – спортсмен став лише 17-м у загальному заліку.
До вашої уваги розклад ЧС-2024 на короткій воді за участі Желтякова та Науменка:
- четвер, 12 грудня: 10:22, Олександр Желтяков, 50 м. спина, кваліфікація;
- четвер, 12 грудня: 11:26, Вадим Науменко, 100 м. комплексне плавання, кваліфікація;
- четвер, 12 грудня: 18:57, чоловіки, 50 м. спина, півфінали;
- четвер, 12 грудня: 20:02, чоловіки, 100 м. комплексне плавання, півфінали;
- п’ятниця, 13 грудня: 19:12, чоловіки, 50 м. спина, фінал;
- п’ятниця, 13 грудня: 19:59, чоловіки, 100 м. комплексне плавання, фінал;
- неділя, 15 грудня: 11:19, Олександр Желтяков, 200 м. спина, кваліфікація;
- неділя, 15 грудня: 19:12, чоловіки, 200 м. спина, фінал.
Нагадаємо увесь склад збірної України на світовій першості з плавання.