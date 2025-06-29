Українські плавці здобули чотири срібні медалі в останній день молодіжного ЧЄ-2025

В останній день чемпіонату Європи-2025 U-21 з плавання, що проходив в Словаччині, скарбничка збірної України поповнилася ще чотирма медалями.

Зокрема, срібними презерами стали Олександр Желтяков, який фінішував другим на дистанції 100 м на спині з часом 53.93 с, Володимир Лисовець (100 метрів брасом, 1.00,36 хв), Владислав Бухов (50 м батерфляй, 23,09 с) та Вадим Науменко (200 метрів комплексом, 2.00,51 хв).

У підсумку збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи із сімома нагородами.

Раніше Олександр Желтяков став другим на дистанції 200 м на спині, програвши лише греку Апостолосу Сіскосу. На 50 м брасом срібло завоював Володимир Лісовець, а Максим Овчинніков став бронзовим призером.

Минулого року Желтяков не пройшов у півфінал Олімпіади-2024 на дистанції 200 м на спині.