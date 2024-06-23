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Вперше за 18 років: Україна виграла бронзу в естафеті на чемпіонаті Європи

Владислав Уткін — 23 червня, 21:20
Вперше за 18 років: Україна виграла бронзу в естафеті на чемпіонаті Європи

Збірна України здобула бронзу в естафеті 4x100 м комплексним стилем на чемпіонаті Європи-2024 з плавання.

Українські плавці, у складі Олександра Желтякова, Володимира Лісовця, Арсенія Ковальова, Іллі Лінника, проплили дистанцію за 3,33,50 хвилини.

Золото здобули австрійці (3,33,41), друге місце посіли представники Польщі (3,33,44).

Результати фіналу естафети 4x100 м

Варто додати, до останнього етапу українці були лідерами, однак на останньому запливі Лінника "синьо-жовті" втратили першу сходинку.

Це перша медаль України в естафеті 4х100 м комплексним стилем за 18 років на Євро з водних видів спорту.

Раніше ми повідомляли, що інші українські плавці Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули нагороди в індивідуальних змаганнях.

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