Українці завоювали дві медалі молодіжного чемпіонату Європи з плавання

Збірна України завоювала дві срібні медалі в перший день молодіжного (до 23 років) чемпіонату Європи з плавання, який стартував сьогодні, 26 червня, у Саморіні (Словаччина).

Олександр Желтяков став другим на дистанції 200 м на спині, програвши лише греку Апостолосу Сіскосу.

На 50 м брасом срібло завоював Володимир Лісовець. Його зумів випередити лише австрієць Лука Младенович. До фіналу на цій дистанції пробився ще один українець, Максим Овчінніков. Він у підсумку розділив 6 місце з сербом Урошем Живановичем.

На дистанції 50 метрів на спині серед дівчат за крок від медалі зупинилася українка Ніка Шарафутдінова. Від медального третього місця, яке посіла француженка Зое Карлос-Брок, її відділило 0,33 секунди.

Минулого року Желтяков не пройшов у півфінал Олімпіади-2024 на дистанції 200 м на спині.