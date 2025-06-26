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Українці завоювали дві медалі молодіжного чемпіонату Європи з плавання

Олег Дідух — 26 червня 2025, 20:48
Українці завоювали дві медалі молодіжного чемпіонату Європи з плавання
Олександр Желтяков
Getty Images

Збірна України завоювала дві срібні медалі в перший день молодіжного (до 23 років) чемпіонату Європи з плавання, який стартував сьогодні, 26 червня, у Саморіні (Словаччина).

Олександр Желтяков став другим на дистанції 200 м на спині, програвши лише греку Апостолосу Сіскосу.

На 50 м брасом срібло завоював Володимир Лісовець. Його зумів випередити лише австрієць Лука Младенович. До фіналу на цій дистанції пробився ще один українець, Максим Овчінніков. Він у підсумку розділив 6 місце з сербом Урошем Живановичем.

На дистанції 50 метрів на спині серед дівчат за крок від медалі зупинилася українка Ніка Шарафутдінова. Від медального третього місця, яке посіла француженка Зое Карлос-Брок, її відділило 0,33 секунди.

Минулого року Желтяков не пройшов у півфінал Олімпіади-2024 на дистанції 200 м на спині.

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