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16 масажистів із восьми спа-салонів звинуватили зірку НФЛ у сексуально неприйнятній поведінці

Руслан Травкін — 18 лютого 2025, 18:10
16 масажистів із восьми спа-салонів звинуватили зірку НФЛ у сексуально неприйнятній поведінці
Джастіна Такер
Instagram

Ще семеро масажистів звинуватили гравця Балтимор Рейвенс Джастіна Такера в сексуальних домаганнях.

Про це пише AP News.

Місцеве видання Thebaltimorebanner додає, що вже загалом 16 масажистів міста з різних спа-салонів звинувачують кікера в сексуально неприйнятній поведінці.

Усі терапевти сказали, що дії Такера відбувалися між 2012 і 2016 роками.

Початкові звинувачення включають заяви про те, що Такер оголив свої геніталії, торкався пенісом деяких терапевтів і залишив еякулят на лікувальних столах.

Один терапевт, який спілкувався з виданням, описав передбачувану поведінку Такера як "справді принизливу". Інший сказав, що "я більше не можу дивитися спорт. Я бачу його обличчя всюди".

Звинувачення в неділю були схожі на ті, які були опубліковані раніше. Свіжі претензії включають звинувачення, що Такер використовував свій ерегований пеніс, щоб пересунути простирадло, яке вкривало його.

Такер уже найняв адвокатів для захисту честі.

"Містер Такер ніколи не поводився неналежним чином під час будь-якого сеансу масажу, і, звичайно, ніколи не в описаний спосіб... Будь-яке протилежне твердження є вигаданим і абсолютно безпідставним", – заявили адвокати Томас Клер і Стівен Джей Гаррісон для Thebaltimorebanner Banner після перших звинувачень.

35-річний гравець є одним із найкращих кікерів в історії НФЛ. Його обирали на Pro Bowl сім разів, відколи він приєднався до Балтимора вільном агентом у 2012 році. Разом із Рейвенс він виграв Супербоул-2013. 

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