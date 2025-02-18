Триразовий олімпійський чемпіон у 42-річному віці братиме участь у Лондонському марафоні

Легендарний ефіопський бігун Кененіса Бекеле братиме участь у Лондонському марафоні.

Про це повідомляє Flotrack.org.

Минулого року Кененіса на лондонському марафоні фінішував другим, програвши кенійцю Александру Мутісо.

Влітку минулого року Бекеле виповнилося 42 роки. Він брав участь в Олімпійських іграх-2024, але фінішував у марафоні лише 39-м.

Протягом кар'єри легкоатлет здобув три золоті медалі ОІ (2004, та дві на Іграх у Пекіні), також здобув 5 золотих медалей на чемпіонатах світу.

Окрім марафону він перемагав у забігах на дистанції 5 000 та 10 000 м. Протягом 16 років Бекеле тримав світові рекорди на цих дистанціях.

Окрім Бекеле в Лондонському марафоні також будуть змагатися олімпійський чемпіон Парижа Тамірат Тола, чинний чемпіон Лондона Олександр Мутісо, світовий рекордсмен у півмарафоні Джейкоб Кіплімо та 11-разовий чемпіон світового марафону Еліуд Кіпчоге.

Нагадаємо, що Лондонський марафон відбудеться 27 квітня.