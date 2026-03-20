Cрібна призерка Олімпійських ігор пропустить чемпіонат світу через проблеми з візою

Відразу кілька провідних легкоатлетів з Ефіопії пропустять чемпіонат світу в приміщенні через те, що не отримали візу до Польщі.

Про це повідомила пресслужба AfricanAthletics.

Ефіопія мала відпраити 10 спортсменів. Утім, четверо з них не зуміли потрапити до Торуня.

Відмову у візі отримали бігунки на 1500 м – Сарон Берхе, Харегевейні Калайю и Мосіса Сіюм.

Головною втратою для ефіопської команди стала Ціге Дугума 25-річна атлетка виступає в дисципліні біг на 800 м.

Дугума в 2024-му спочатку виграла чемпіонат світу в приміщенні, а через кілька місяців додала "срібло" Олімпіади в Парижі.

Союз африканських атлетів обурений цим рішенням, враховуючи, що вищезгаданий квартет змагався у Польщі лише місяць тому.

Нагадаємо, Україна на ЧС-2026 буде представлена п'ятьма спортсменами.