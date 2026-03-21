Британець Джош Керр здобув золоту медаль ЧС-2026 з бігу на 3000 метрів

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей з бігу на 3000 метрів серед чоловіків.

Перемогу здобув представник Великої Британії Джош Керр, який подолав дистанцію за 7:35.56. Срібну нагороду виграв американець Коул Гокер з результатом 7:35.70. Бронзовим призером став француз Янн Шруб, його час склав 7:35.71.

Джош Керр є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та бронзовим призером Олімпіади-2020 в Токіо на дистанції 1500 метрів. У 2023 році він здобув золоту медаль на світовій першості в Будапешті (1500 м), а у 2024 році став чемпіоном світу в приміщенні в бігу на 3000 метрів у Глазго.

Чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Біг на 3000 метрів, чоловіки:

🥇 Джош Керр (Велика Британія) – 7:35.56 🥈 Коул Гокер (США) – 7:35.70 🥉 Янн Шруб (Франція) – 7:35.71 Джейкоб Кроп (Кенія) – 7:36.76 Яред Нугусе (США) – 7:37.08

Нагадаємо, що раніше цього ж дня, 21 березня, перемогу в жіночому бігу на 3000 метрів здобула Надя Баттоклетті з Італії (8:57.64), яка випередила Емілі Маккей зі США та австралійку Джессіку Халл.

Також напередодні відбувся фінал у бігу на 400 метрів, де тріумфував канадець Крістофер Моралес-Вільямс.