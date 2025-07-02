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Дорощук виступить на Діамантовій лізі в Монако

Олег Дідух — 2 липня 2025, 16:06
Дорощук виступить на Діамантовій лізі в Монако
Олег Дорощук
Getty Images

Відомий український стрибун у висоту Олег Дорощук виступить на етапі Діамантової ліги в Монако (11 липня).

Про це повідомляє пресслужба змагань, яка опублікувала список учасників етапу в Монако у чоловічих стрибках у висоту.

Нещодавній командний чемпіонат Європи-2025 у Мадриді Дорощук пропускав через травму коліна. Його замінив Дмитро Нікітін.

Наразі у поточному літньому сезоні Дорощук провів лише один старт – етап Діамантової ліги в Римі, де він посів друге місце із результатом у 2,30 метра.

У березні Дорущук виступав на чемпіонаті світу в приміщенні, де з результатом 2 м 28 см посів п'яте місце. Перед цим Олег зумів виграти золото чемпіонату Європи, який проходив у нідерландському Апелдорні. Українець тоді показав результат 2 м 34 см.

Діамантова ліга Легка атлетика Олег Дорощук

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